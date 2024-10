Nizza, Haise in conferenza: "Nella ripresa non è stata una partita di calcio. L'arbitro..."

Dopo il pareggio contro la Real Sociedad il Nizza crolla all'Olimpico battuta dalla Lazio per 4-1. Al termine della sfida questa l'analisi del tecnico Haise in conferenza stampa: "Sul secondo tempo posso dire poco visto che abbiamo preso molto presto il terzo gol. Nel primo tempo abbiamo fatto cose buone ma dobbiamo essere più determinati soprattutto in area di rigore. Nel primo tempo si poteva giocare a calcio, già nella ripresa non era più una partita di calcio a causa della pioggia incessante. L'arbitro sul 3-1 o sul 4-1 non avrebbe mai fermato il match, forse se la gara fosse stata in pareggio ci sarebbe stata una chance. Abbiamo subito a livello atletico soprattutto, dovevamo essere più decisi e determinati sulle palle inattive. Lazio? Ho trovato una squadra matura".