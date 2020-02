Omicidio Vannini, la cassazione: "Nuovo processo d'appello per i Ciontoli"

Il processo di appello sull'omicidio di Marco Vannini va rifatto. Questa è la decisione della Corte di Cassazione sul caso del giovane ucciso da un colpo di pistola mentre si trovava in casa della fidanzata, Martina Ciontoli, a Ladispoli, nel maggio 2015. I giudici hanno disposto un nuovo processo d'appello per Antonio Ciontoli, principale imputato dell'omicidio, condannato in appello a cinque anni con una importante riduzione rispetto ai 14 comminati dai giudici di primo grado, per Maria Pezzillo, moglie di Ciontoli, e per i loro figli Federico e Martina, condannati a 3 anni. Respinta la richiesta dell'imputato, che puntava a un ulteriore sconto di pena. Applausi nell'aula al momento della lettura del verdetto. Numerose le persone presenti, tra cui i genitori della vittima.