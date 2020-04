Onofri: "Lazio penalizzata dallo stop, stava vivendo una stagione pazzesca"

Scontro più vivo che mai per lo Scudetto, quando il campionato riprenderà la Lazio dovrà essere pronta. Ai microfoni di Calcionews24 è intervenuto Onofri: "La più penalizzata è stata la Lazio, perché stava vivendo un momento incredibile, impensabile a inizio stagione. Se parliamo di valori assoluti non c’è partita. La Juve è fuori categoria ancora una volta rispetto alle altre, ha una rosa straordinaria e grandi capacità a livello societario. In più beneficia si un sistema – a livello di proventi da tv – non equilibrato come ad esempio in Premier League. I bianconeri sfrutta benissimo la sua posizione di vantaggio, da sempre maestri negli investimenti, ancora di più negli ultimi anni. Hanno mantenuto le distanze inalterate, nonostante il campionato straordinario della Lazio".