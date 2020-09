PAIDEIA - Lazio, visite e controlli per Cataldi e Lombardi - FOTO

In attesa delle visite programmate per i prossimi giorni di Muriqi e Fares, oggi si sono presentati in Paideia Danilo Cataldi e Cristiano Lombardi. Per il centrocampista si avvicina al rientro in gruppo. Si portava dietro un problema alla caviglia dalla partita con l'Atalanta del giugno scorso. Ad Auronzo ha svolto un lavoro differenziato fra palestra e campo. Consuete visite mediche di idoneità invece, per Lombardi. l'esterno è in attesa di novità dal mercato, (lo vorrebbe Mihajlovic al Bologna), e nel frattempo è pronto a mettersi a disposizione di Inzaghi. La scorsa stagione con la Salernitana è stata più che buona, e non si esclude del tutto una sua permanenza in biancoceleste.

