Parma, Cancellieri può tornare contro la Lazio: gli aggiornamenti

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche oggi il Parma si è concesso un giorno di riposo, il secondo consecutivo dopo il pareggio di domenica pomeriggio sul campo della Fiorentina. Per domani, invece, è prevista la ripresa in vista del match contro la Juve, gara in programma nella giornata di Pasquetta.

Secondo TMW, in casa ducale filtra ottimismo in merito al possibile recupero di Matteo Cancellieri, attaccante ex Lazio che si era fermato per un risentimento muscolare prima della sfida contro il Monza. Il rientro era stato poi ritardato da una piccola ricaduta, col giocatore che ha poi dovuto saltare i match contro Verona, Inter e Fiorentina. Ora il rientro sembra prossimo, con Cancellieri che dovrebbe essere a disposizione per la gara del Tardini di lunedì alle ore 20.45 e quindi anche contro la Lazio il 27 aprile all'Olimpico.