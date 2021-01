Parma - Lazio, D'Aversa sorride dopo l'allenamento di oggi: il report da Collecchio

Il Parma si prepara ad ospitare la Lazio nel prossimo turno di Serie A. Domenica i biancocelesti andranno al Tardini per cercare di dare seguito alla vittoria ottenuta contro la Fiorentina e intanto i padroni di casa si allenano per non farsi trovare impreparati. Dall'allenamento di oggi a Collecchio, come si legge dal report pubblicato sul sito dei crociati, D'Aversa riesce a trarre qualcosa di positivo: degli 8 indisponibili, Gervinho e Osorio hanno lavorato in gruppo, mentre Grassi ha svolto ancora del lavoro differenziato. Difficilmente questi tre verranno schierati domenica, per lo meno dal primo minuto. Kucka e Iacoponi stanno continuando le terapie, mentre Gagliolo e Karamoh hanno svolto gli esami strumentali per scoprire di che entità fossero i problemi fisici: il difensore ha una distrazione di grado lieve ai flessori della coscia sinistra, mentre l'attaccante una lesione di I grado ai muscoli adduttori della coscia sinistra. Entrambi hanno iniziato le terapie.