Parma, Pecchia su Cancellieri: "Ha bisogno di tempo, non deve..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Parma di Fabio Pecchia è pronto a tornare a giocare in Serie A. Domani la squadra affronterà la Fiorentina per la prima giornata di campionato. Per l'occasione il tecnico dei crociati è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Tra i tanti temi toccasi si è soffermato alcuni nuovi arrivati, tra cui anche Matteo Cancellieri dalla Lazio. Questo è ciò che ha detto su di lui: "I nuovi arrivati devono avere tempo, Cancellieri e Almqvist sono arrivati ma devo fare le giuste considerazioni senza correre troppi rischi".