Pelè torna a parlare sui social: "Stasera guarderò la partita..."

In questi giorni il mondo dello sport e del calcio in particolare era in apprensione per le sorti di Pelè. Dal Brasile rimbalzavano voci secondo le quali il campione del Mondo fosse in fin di vita ma adesso è proprio lui a inviare un messaggio di positività sui social: "Nel 1958, in Svezia, camminavo per le strade pensando di mantenere la promessa fatta a mio padre. So che molti della Nazionale hanno fatto promesse simili e sono anche alla ricerca del loro primo Mondiale. Voglio ispirarvi amici miei. Guarderò la partita da qui all'ospedale e farò il tifo per ognuno di voi. Siamo insieme in questo percorso. Buona fortuna al nostro Brasile!", queste le sue parole.