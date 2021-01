Piscedda: "Lazio in difficoltà, deve chiudere le partite. E che errore Leiva..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda, che ha commentato il momento della Lazio: "Mi sembra che diversi giocatori siano in difficoltà. Il primo tempo col Genoa è stato buono, ma devi chiudere le partite. Loro hanno meritato il pareggio per quello che si è visto nel secondo tempo. Non essendoci il pubblico non c'è nemmeno una minima reazione dei calciatori. Questo vale per tutti, non vedo quello stimolo di reazione che ci vuole in una gara. Vediamo ormai un calcio virtuale in cui succede di tutto. Può accadere che sei scarico, non hai la voglia e la tigna che serve per raggiungere gli obiettivi. Il gol preso da Destro? Non era messa male la Lazio, l'errore lo fa Leiva che si fa saltare come un birillo, lì devi fare fallo e sprecare l'ammonizione. Da lui non mi aspetto queste cose".