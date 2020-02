Pochesci: "Juve e Inter non possono sbagliare, la Lazio fa paura"

Nonostante una gara da recuperare, mercoledì contro il Verona, la Lazio è a -2 dal secondo posto dell'Inter (dunque attaccabile, ndr) e a -5 dalla vetta occpuata dalla Juventus. Questo dice la classifica, sognare si può. E anche Sandro Pochesci, fumantino allenatore noto per le proprie conferenze stampa fuori dalle righe ai tempi della Ternana, ne ha parlato a TMW Radio: "Se la Juve è la più forte? In questo momento è la Lazio che sta facendo un campionato straordinario e sta giocando meglio sia della Juventus, che dell'Inter. Speriamo che i biancocelesti durino così. La squadra di Sarri non può sbagliare, così come quella di Conte, perché questa Lazio fa paura. Ha dei numeri incredibili, un attacco straordinario. I biancocelesti, senza le coppe, possono essere la mina vagante nella lotta Scudetto. Nessuno si sarebbe mai aspettato che, a questo punto del campionato, potessero essere lì a giocarsela. Inzaghi è riuscito a far capire, anche a chi non gioca, che può essere fondamentale quando entra".

LAZIO, LOTITO NON SI NASCONDE: PREMIO SCUDETTO DA 30 MILIONI

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE