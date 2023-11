Portieri goleador, Provedel superato: è successo in terza categoria

Fonte: TuttomercatoWeb.com

Lo scorso settembre, più precisamene il 19, il portiere della Lazio Ivan Provedel si prese la scena non solo in Italia, ma nel mondo, perché al 95', con un gol di testa, evitò la sconfitta della formazione capitolina nella gara di Champions League contro l'Atletico Madrid: 1-1 il finale del match, con l'estremo difensore che per la seconda volta in carriera firmava il gol del pareggio. Era infatti già successo nella stagione 2019-2020, quando giocava in Serie B alla Juve Stabia: nel match contro l'Ascoli firmò il gol del 2-2.

Ma c'è chi è riuscito a superarlo, anche se non in campionati professionisti ma nella Terza Categoria Piemontese (Girone B), per l'esattezza. Nel weekend si sono affrontate Real Borgaro e Crocetta, con i padroni di casa che si sono portato sul doppio vantaggio in mezzora. Un vantaggio durato finché non è arrivato lui, il portiere classe 2000 Samuele Gjoni, ex Alessandria e primo rigorista della squadra; due rigori concessi al Crocetta, e due penalty trasformati dall'estremo difensore. 2-2 il finale, e capolista bloccata.