Porto, Evanilson: "Lazio squadra importante. Felipe Anderson? Grande giocatore"

In vista della gara di domani tra Porto e Lazio, in programma all'Estádio do Dragão l'attaccante Evanilson è intervenuto insieme al tecnico Sérgio Conceição in conferenza stampa: "Le aspettative sono buone, abbiamo lavorato bene per la partita contro la Lazio. Sarà una bella partita, cercheremo di vincere. Dobbiamo fare il nostro calcio e continuare come stiamo facendo e possiamo vincere. Lazio? E' una squadra importante, che lotta, che gioca bene col pallone".

Infine la chiosa sul suo ex compagno di squadra Felipe Anderson: "Perché non ha funzionato la sua esperienza al Porto? Non saprei, ma posso dire che Felipe è un amico, un grande giocatore".