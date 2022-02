Porto - Lazio, Felipe Anderson: "C'è amarezza, ma tutto è aperto. A Udine non si può sbagliare"

La Lazio non riesce nell'impresa e esce dal Do Dragao di Oporto sconfitta per 2-1. La qualificazione agli ottavi di finale di Europa League è ancora aperta e la prestazione dei biancocelesti lascia ben sperare per il ritorno che si giocherà all'Olimpico fra una settimana. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Felipe Anderson che ha detto: "C'è amarezza perché nel primo tempo abbiamo fatto bene, palleggiando con fiducia e senza timore. Non era facile contro una squadra come loro. Il gol nel finale di tempo ci ha fatto male, ma ci fa crescere. Il mister dall'inizio ci diceva che era possibile avere questo palleggio con fiducia, piano piano lo stiamo facendo e possiamo crescere ancora. Tutto è aperto, abbiamo la forza di giocare il ritorno in casa, con il nostro pubblico".

FALSO NUEVE - "In allenamento provo questo ruolo, guardo sempre Immobile e i movimenti che fa. Mi insegna gli attacchi in profondità. Siamo tutti a disposizione ed è un piacere giocare in questi ruoli per aiutare la squadra. Ultimi minuti da esterno? Mi piace farlo perché avevo la possibilità di puntare l'avversario e fare i dribbling e così ho tolto punti di riferimento alla difesa. Loro scivolavano sempre verso la palla lasciando scoperto il fronte opposto, potevamo sfruttarlo meglio".

UDINESE - "A Udine non si può sbagliare, così come non possiamo sbagliare la prossima in Europa. La nostra testa dev'essere focalizzata su questo".