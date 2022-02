Porto - Lazio, il programma della vigilia dei biancocelesti

Poco meno di 48 ore e presto le luci dell'Estádio do Dragão illumineranno Porto - Lazio. La partita avrà inizio alle ore 21:00 giovedì 17 febbraio e nel frattempo che le due squadre si preparino per il grande match valido per i sedicesimi di finale di Europa League, la società ha diramato un comunicato ufficiale. In particolare, nella nota è stato divulgato il programma della vigilia. Domani, mercoledì 16 febbraio, presso il Centro Sportivo di Formello, alle ore 11:00 ci sarà l’allenamento della squadra con i primi 15 minuti aperti ai media. In serata, invece, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ed un tesserato interverranno in conferenza stampa alle 19:10 italiane (le ore 18:10 locali) dall'Estádio do Dragão per presentare la gara Porto - Lazio. I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo per effettuare il walk around sul terreno di gioco.

