Qatar 2022, la lista dei pre convocati dell'Uruguay: c'è un biancocelste

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Il Mondiale in Qatar è sempre più vicino. Poco meno di un mese e calerà il sipario sui campionati nazionali per lasciar spazio alla competizione più importante nel mondo del calcio. L'Uruguay è una delle prime Nazionali ad aver diramato la lista dei pre convocati e tra questi non poteva non esserci anche Matias Vecino. Il giocatore della Lazio, con molta probabilità, farà parte della spedizione qatariota.

Questa la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Muslera, Rochet, Sosa, De Amores, Mele, Olveira.

DIFENSORI: Gimenez, Coates, Godin, M.Caceres, S. Caceres, Rogel, Cabrera, Mendez, Bueno, Alvarez, Araujo, D.Suarez, Varela, Pereira, Rodriguez, Gonzalez, Olivera, Vina, Piquerez, Espino, Olaza.

CENTROCAMPISTI: Torreira, Ugarte, Arambarri, Vecino, Bentancur, Valverde, Gorriaran, Carballo, C.Araujo, Diaz, Pellistri, Canobbio, Rossi, Ocampos, Torres, De La Cruz, De Arrascaeta, M.Araujo.

ATTACCANTI: Suarez, Cavani, Nunez, M.Gomez, Satriano, Alvarez, Rodriguez, Lopez, Borbas.