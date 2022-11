Qatar 2022 - Le partite di oggi, orari e dove vederle in streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Gruppo F e il Gruppo E sono pronti a fare il loro esordio al Mondiale in Qatar. Quattro le gare in programma nella giornata odierna con sfide interessanti durante l'arco della giornata. Ad aprire le danze sarà la sfida tra Marocco e Croazia in programma alle 11.00, si prosegue con Germania - Giappone alle 14.00 e Spagna - Costa Rica alle 17.00. Belgio - Canada chiuderà la giornata nel match in programma alle 20.00.

DIRETTA TV E STREAMING

Marocco - Croazia sarà visibile in chiaro su Rai 2 così come Germania - Giappone e Spagna - Costa Rica. La gara delle 20.00 tra Belgio e Canada sarà invece trasmessa su Rai 1. Tutti i match sono disponibili anche su in diretta streaming su Rai Play oppure sul sito Rainews.it.