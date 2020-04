Raggi: "Non pensate di poter aggirare i controlli a Pasqua e Pasquetta"

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è intervenuta ai microfoni di Radiosei per parlare della delicata situazione che sta attraversando l'Italia e in particolar modo la città di Roma:"Dobbiamo continuare a rimanere a casa, uniti e col contributo di tutti ne usciremo. Un momento in particolare che mi è rimasto di questa emergenza?" Quando sono andata insieme alla Protezione Civile a consegnare la spesa a una persona in difficoltà è stato un momento emozionante, di grande solidarietà".

L'APPELLO AI ROMANI: "Dico a tutti i romani di resistere ancora un po'. Non vi spostate nel weekend, non pensate di passare Pasqua o Pasquetta nella seconda casa o di andare a festeggiare fuori. Vanificherebbe tutti gli sforzi fatti finora, adesso è il momento della responsabilità. E non pensate neanche di spostarvi la notte, immaginando di aggirare i controlli perché ce ne saranno tanti e ovunque".