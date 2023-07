RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - NK Bravo 2-0: Immobile regala a Sarri il quarto successo su quattro

Mercoledì 26 luglio, ore 18.00

Stadio Zandegiacomo - Auronzo di Cadore

Amichevole pre-campionato

Lazio - NK Bravo 2-0: (28', 58' Immobile)

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO - Provedel (45' Maximiano); Lazzari, Casale (45' Patric), Romagnoli (70' Ruggeri), Marusic; Vecino (45' Basic), Cataldi (9' Marcos Antonio), Luis Alberto (70' Bertini); Felipe Anderson (63' Cancellieri), Immobile (63' Castellanos), Zaccagni (70' Sana Fernandes). All. Sarri.

NK BRAVO - Orbanic (45' Fink); Spanring, Gurlica, Stor, Poplatnik; Janjic, Maher, Kavcic, Selan; Stankovic, Katinic. All. Arnol.

SECONDO TEMPO

90' - Triplice fischio, la Lazio batte il Bravo per 2-0 grazie alla doppietta di Ciro Immobile.

88' - Basic tenta il tiro dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.

84' - Bella conclusione di Cancellieri! Il numero 11 tenta il tiro a giro, para in modo plastico Fink.

83' - Puconja tenta la conclusione da lontanto, palla alta sopra la traversa.

80' - Cverle prova ad avanzare ma si allunga troppo il pallone, Maximiano la fa sua.

77' - ancora un cambio per la Lazio: esce Marusic per Fares.

73' - Bella l'idea di passaggio di Marcos Antonio per Castellanos, chiude la difesa del Bravo.

70' - Altri cambi per la Lazio: entra Sana Fernandes per Zaccagni, Ruggeri per Romagnoli e Luis Alberto per Bertini.

66' - Calcio di punizione per il Bravo, batte Stankovic, Castellanos manda in angolo.

63' - Altri cambi per mister Sarri: fuori Felipe Anderson e Immobile per Cancellieri e Castellanos.

62' - Zaccagni ancora pericoloso! Il numero 20 tenta la conclusione, palla alta di un soffio.

58' - GOOOOOOOOOOOLLLLLLLL! Doppietta per Immobile! Passaggio perfetto di Luis Alberto e il bomber della Lazio a tu per tu con Fink non può sbagliare.

56' - Ancora in avanti la Lazio ancora con Felipe Anderson, il traversone viene deviato in corner.

54' - Inziativa di Felipe Anderson che scarica su Immobile, bloccata da Fink la conclusione del numero 17.

53' - Traversa del Bravo! Conclusione di Janjic che colpisce in pieno la traversa.

50' - Conclusione di Zaccagni, la devia in angolo Fink entrato nella ripresa al posto di Orbanic.

45' - Inizia la ripresa allo Zandegiacomo, si riparte dall'1-0 firmato Immobile.

45' - Cambi per Sarri: dentro Basic, Patric e fuori Vecino e Casale. Esce anche Provedel per Maximiano.

PRIMO TEMPO

46' - Finisce il primo tempo allo Zandegiacomo. Lazio in avanti grazie alla rete di Immobile.

45' - Bravo in avanti! Janjic ci prova da clacio di punizione, sulla ribattuta della barriera Spanring conclude a rete, Provedel manda in angolo.

41' - Zaccagni vicino al raddoppio! Bella palla di Immobile per l'arciere biancoceleste che poi scarica la conclusione, pallone fuori di poco.

40' - Secondo tiro dalla bandierina della gara per la Lazio, batte sempre Luis Alberto direttamente in porta, ci mette le mani Orbanic.

35' - Calcio di punizione molto interessante battuto da Luis Alberto, buona la traiettoria dello spagnolo. Il portiere Orbanic ci arriva nuovamente in due tempi.

33' - Luis Alberto tenta il passaggio filtrante per Immobile, si chiude bene la difesa del Bravo.

28' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Ciro Immobile dal dischetto è una sentenza, calcio di rigore perfetto quello battuto dal 17 che spiazza Orbanic e mette in rete.

27' - Calcio di rigore per la Lazio! Immobile atterrato in area da Gurlica che viene quindi ammonito.

26' - La Lazio ha il possesso del gioco ma il Bravo si difende bene e per ora non lascia spazi.

22' - Ancora una conclusione di Zaccagni dalla distanza, para in due volte Orbanic.

18' - Pressing importante ora quello della Lazio che arriva ancora alla conclusione con Zaccagni, palla di poco alta sopra la traversa.

17' - Splendido colpo di tacco di Luis Alberto per Immobile che però viene preso in contro tempo.

16' - Lazio ancora in avanti con Zaccagni che prova ancora l'avanzata sul fondo, la difesa del Bravo devia in calcio d'angolo.

14' - Zaccagni tenta la conclusione, si allunga e la fa sua Orbanic.

11' - Lazio di nuovo in avanti con Ciro Immobile che prova a servire in corsa Felipe Anderson, il pallone però è lungo e finisce in fallo laterale.

9' - Primo cambio obbligato per Sarri, esce Cataldi per Marcos Antonio.

7' - Problema alla coscia per Cataldi che si è fermato dopo un contrasto, si prepara Marcos Antonio.

6' - Ci prova anche il Bravo ad avanzare con Stor che prende il tempo a Casale ma si allunga troppo il pallone e Provedel la fa sua.

3' - Lazio vicina alla rete! Bel lancio lungo di Marusic con Vecino che di testa prende la traversa, il pallone rimbalza davanti la linea di porta ma per il direttore di gara non è gol.

1' - Partiti! Inizia l'ultimo test amichevole di Auronzo di Cadore tra Lazio e NK Bravo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 - Squadre in campo per il riscaldamento. Lazio e NK Bravo si sfideranno tra poco meno di mezz'ora sul campo dello Zandegiacomo.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - NK Bravo. Quarto e ultimo test amichevole per la Lazio di Maurizio Sarri, sotto le Tre Cime di Lavaredo, dopo le sfide contro Auronzo, Primorje e Triestina. Fischio d'inizio alle ore 18.00.