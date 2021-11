Roma, Abraham: "Serie A? Non mi aspettavo fosse così difficile"

Tammy Abraham, attaccante della Roma e dell'Inghilterra, ha rilasciato una lunga intervista al The Telegraph commentando i primi mesi in Italia. Il giocatore ha detto di aver riflettuto molto prima di accettare la corte dei giallorossi e di lasciare la Premier. Mourinho gli sta insegnando tanto ed è certo che, visto il suo impegno, lascerà un ottimo ricordo ai tifosi. Sulla Serie A, invece, il calciatore si aspettava fosse molto più facile: "Non mi aspettavo che potesse essere così difficile. I calciatori sono molto intelligenti e per il modo di giocare in Italia la difesa è molto importante. Quindi per me si trattava di capire anche l'altra parte. In Inghilterra siamo abituati ad attaccare, attaccare, attaccare e devo imparare l'altra strada, come rompere le difese avversarie. Fa parte del processo di apprendimento e puoi vederlo con Lukaku e gli altri, che sono andati all'estero e sono tornati in Inghilterra, per me è questione di migliorare me stesso".