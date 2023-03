Roma, Cassano senza freni su Batistuta: "Tirchio e invidioso. Alle spalle..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Antonio Cassano, ex calciatore tra gli altri di Inter e Roma, nella sua biografia Dico Tutto, rivelò di aver avuto un'antipatia per Gabriel Batistuta: "In quella Roma c'erano alcuni giocatori che detestavo. Uno era Batistuta, proprio non mi piaceva perché aveva la puzza sotto il naso. Era argentino sì, ma dei Parioli. Non me ne fregava niente di lui. Aveva una marea di difetti. Tirchio, invidioso, criticone. Con lui non mi sono preso dal giorno zero. Ti diceva le cose alle spalle, e davanti ti sorrideva. Io dei tipi come lui me ne sbatto. Io ho sempre salutato tutti alla stessa maniera, a Bari Vecchia come a Trigoria, dal presidente ai camerieri. I tipi snob non li reggo. Così gli faccio capire da subito che non mi interessa avere un rapporto con lui, e lui ricambia la freddezza".