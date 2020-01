Roma, Fonseca: "Orgoglioso dei ragazzi, avrebbero meritato di più. Su Pau Lopez..."

Termina 1-1 il derby della Capitale. A decidere la sfida, i gol di Dzeko ed Acerbi, che hanno sfruttato al massimo i grossolani errori dei due portieri. A qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Calvarese, Paulo Fonseca ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Errore di Pau Lopez? Una situazione infelice, Pau è un grande portiere. Non ho parlato con lui, è una situazione che può succedere. Lui ha fatto bene nelle scorse partite. Sono triste, quello che i ragazzi hanno fatto mi lascia orgoglioso. Abbiamo fatto una bella partita contro una bellissima squadra, se vediamo i numeri sono incredibili. Ci abbiamo messo coraggio, abbiamo creato tanto, siamo stati praticamente sempre nella loro metà campo. Giocando così, è più facile credere in questa squadra. Penso che i ragazzi avrebbero meritato di più. Kluivert e Under? Hanno lavorato tanto, così li voglio, così deve essere. E’ importante per la squadra che loro difendano così, hanno fatto una grande prova, ma tutti hanno giocato bene. Abbiamo giocato con Spinazzola più alto, la posizione di Kluivert è stata molto importante ma con Under aperto abbiamo avuto più spazio sul corridoio destro. Non è facile creare situazioni contro una squadra come la Lazio, abbiamo sbagliato solo nel momento di far gol”.

Subito dopo, il tecnico giallorosso ha risposto alle domande dei cronisti presenti nella sala stampa dell'Olimpico nel corso della consueta conferenza: “Abbiamo meritato di vincere questa partita. Il calcio è così, ma è con questo coraggio che dobbiamo giocare sempre. Con questo atteggiamento che la squadra deve avere sempre. È vero che non abbiamo vinto, ma sono molto orgoglioso dei ragazzi. Quello che è importante è avere equilibrio. I ragazzi sono tristi, sanno che avremmo dovuto vincere. Serve anche vincere, non basta giocare bene. Il possibile rigore? Non ho visto la situazione, per me non è chiaro. Non ho parlato con il ragazzo, penso che l’arbitro ha visto con il Var, devo vederlo meglio per giudicarlo”.