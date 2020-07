Roma, Fonseca: "Se credo ancora al quarto posto? Bisogna essere onesti..."

Alla vigilia della sfida contro l'Inter, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra, della condizione dei giocatori e della possibilità di raggiungere il quarto posto in classifica a fine stagione. Posizione occupata in questo momento dalla Lazio, superata nelle ultime giornata sia dall'Atalanta che dai nerazzurri. L'allenatore della Roma ha spiegato: "È molto difficile, bisogna essere onesti. È importante la partita di domani, non pensiamo ad altro".

