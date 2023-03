Roma, la Zaccagni's dance lascia scorie: nervosismo alle stelle in casa Mourinho

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Capitale è divisa in due: c'è chi festeggia ancora dopo due giorni, forse lo sarà per il resto della settimana, e chi è caduto definitivamente a terra, dopo l'ennesimo derby perso. La Lazio ha due giorni di riposo prima di tornare agli ordini di Maurizio Sarri, la Roma invece si chiude nel silenzio di Trigoria: è saltato il riposo, i nervi sono tesi e le scorie post-derby si fanno sentire eccome. Infatti, in casa Roma c'è ancora grande nervosismo e per questo motivo Mourinho vuole archiviare in fretta quanto successo contro la Lazio, i Friedkin vogliono tornare a fare risultato.