Roma, Panucci: "Non ha la struttura per la Champions. Vorrei dire che..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piovono critiche per la Roma. Dopo la figuraccia nel derby, ne arriva un'altra a San Siro contro il Milan. Mourinho è nono in classifica e Christian Panucci non usa mezze misure. L'ex difensore giallorosso parla così negli studi di Mediaset durante Pressing: "La Roma non ha la struttura per arrivare in Champions. Vorrei dire che può vincere lo Scudetto perché sono romanista ma non posso. Lo abbiamo voluto far credere, ma è una squadra con pochissimi colpi. Dybala non è continuo, Lukaku gioca sempre spalle alla porta. Adesso ci saranno 3/4 mesi molto complicati".