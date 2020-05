Roma, Perotti: "Importante allenarci a Trigoria, ma vogliamo tornare a giocare"

“Il pallone è mancato tantissimo. È quello a cui siamo abituati da sempre. Gioco a calcio da quando sono piccolo, è tutta la mia vita, neanche in vacanza siamo stati lontani per così tanto tempo dai compagni e dal pallone. A parte qualche partita in giardino con mio figlio, la palla non l’ho mai vista e mi manca. Già poter rientrare a Trigoria, correre in un campo, in uno spazio aperto è un’altra storia”. Diego Perotti parla al sito della Roma della sia vita durante la quarantena e di quanto il calcio gli sia mancato. L'argentino, dopo essere tornato nel centro sportivo della società giallorossa, adesso spera di tornare presto in campo per una partita vera. La speranza è che si possa concludere il campionato: “Come calciatore voglio tornare a giocare e continuare questa stagione. È giusto cercare tutte le condizioni per poter giocare a calcio in sicurezza e spero che venga trovato un accordo. Lo dico senza dimenticare tutte le vittime di questo coronavirus e tutte le famiglie messe a dura prova in tutto il mondo da questa pandemia anche dal punto di vista della mancanza del lavoro”.