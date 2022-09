Ryanair fa ironia sul VAR: "I nostri aerei più affidabili..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dall'episodio del rigore non assegnato alla Lazio contro il Napoli, al gol di Milik annullato ieri per fuorigioco quando in realtà Candreva sembra tener in gioco tutti i bianconeri, il VAR ormai porta più polemiche che chiarezza. Sulla questione la compagnia aerea Ryanair (recentemente sotto i riflettori a causa di voli in ritardo o addirittura cancellati) ha voluto ironizzare sul suo profilo Twitter con un post davvero divertente: "I nostri aerei sono comunque più affidabili del VAR".