Salernitana, Dziczek in ospedale dopo un malore: primi test confortanti

AGGIORNAMENTO ORE 22.45 - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Patryck Dziczek è ancora ricoverato in ospedale e passerà la notte in osservazione. I primi esami avrebbero comunque dato esiti confortanti e il polacco dovrebbe essere dimesso domani. Notizie piuttosto positive. Dunque. I test a cui è stato sottoposto in queste ore Dziczek, infatti, sembrano aver escluso problemi cardiaci, anche se nelle prossime ore è atteso un comunicato del club granata per fare chiarezza sulle condizioni del calciatore.

Attimi di paura questo pomeriggio al Mary Rosy. Il centrocampista Patryck Dziczek, durante l'allenamento, si è accasciato al suolo e ha accusato un malore. Immediatamente lo staff medico è entrato sul campo intervenendo in modo tempestivo ed efficace, sotto lo sguardo spaventato e spaesato di tutti i compagni di squadra. Trasporato in ospedale per ulteriori accertamenti, il polacco è attualmente ricoverato al Ruggi di Salerno e difficilmente potrà riprendere la sua attività agonistica senza aver svolto visite specifiche. Tuttavia pare non ci siano problemi al cuore e questo fa ben sperare. Chiaramente per un discorso di privacy e di rispetto non diffondiamo altre notizie, anche per la stessa tranquillità del ragazzo e della sua famiglia che è stata prontamente allertata. Sarà la Salernitana, tra qualche ora, a fare un aggiornamento. E' facile prevedere che Dziczek non prenderà parte almeno alle prime gare del campionato.