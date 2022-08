Sampdoria - Lazio, quanti laziali a Marassi! Il numero dei biglietti venduti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince, convince e fa innamorare sempre di più i suoi tifosi. La bellissima prestazione contro l'Inter, l'atteggiamento positivo, la coesione del gruppo e l'ottimo stato fisico in cui sembrano gli uomini di Sarri sono i fattori che invogliano il popolo laziale a seguire la squadra anche a tanti chilometri di distanza dalla Capitale. In vista di Sampdoria-Lazio infatti, in programma domani 31 agosto alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, sono davvero tanti i tifosi che hanno già acquistato il loro ticket: i biglietti venduti sono attualmente 1408 con la possibilità di acquistarli fino alle ore 19.00 di oggi. Per recarsi in trasferta e assistere al match ai tifosi laziali non sarà richiesta la Fidelity Card 1900.