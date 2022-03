Sassuolo, Dionisi punta Sarri: differenziato per Traorè e Djuricic

Fonte: sassuolocalcio.it

Chiusa la parentesi Nazionali, torna la Serie A più carica che mai. La Lazio si prepara per l'ultima parte di stagione con 8 gare da disputare, tra queste spunta quella con il Sassuolo in programma sabato 2 aprile allo Stadio Olimpico di Roma alle 18:00. Se da una parte Maurizio Sarri ha concesso tutto il weekend libero ai biancocelesti, il Sassuolo ieri ha sostenuto la sessione di allenamento al Mapei Football Center con i neroverdi che hanno disputato una partita a tutto campo contro la Primavera. Lavoro differenziato invece per Hamed Traorè e Filip Djuricic mentre per la giornata di oggi è previsto il riposo e la preparazione per la Lazio riprenderà lunedì pomeriggio.