Scandalo nell'Ajax, Overmars dimesso per accuse di molestie: "Mi vergogno"

Bufera nell'Ajax. Marc Overmars si è dimesso dall'incarico di direttore sportivo per una serie di messaggi inappropriati inviati ad alcune colleghe, con questi che rientrano nella sfera delle molestie. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex giocatore del Barcellona ha ammesso le proprie colpe dichiarando: "Mi vergogno, non mi ero reso conto che stavo oltrepassando il limite, cosa che mi è stata chiarita nei giorni scorsi. Chiedo scusa, per qualcuno nella mia posizione questo comportamento è inaccettabile. Non vedo altre opzioni che lasciare l’Ajax".