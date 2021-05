Seleção Olimpica, i convocati in vista di Tokyo 2020: c'è un laziale - FOTO

Sui canali ufficiali della Nazionale brasiliana è stato pubblicato l'elenco dei calciatori convocati per il periodo di preparazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella lista c'è spazio per un biancoceleste. Si tratta di Luiz Felipe, tornato a disposizione di Simone Inzaghi per il rush finale di campionato dopo la lunga assenza post-intervento. Ibañez l'altro "italiano" chiamato dalla Nazionale: tra l'altro, i due connazionali si incontreranno in occasione del derby della Capitale di domani sera.

Roma - Lazio, biancocelesti in campo col logo Paideia: il comunicato

FORMELLO - Lazio, Sergente presente! Torna Correa, Marusic rimane dietro

TORNA ALLA HOMEPAGE