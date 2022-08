Serie A, classifica marcatori completa: Rebic subito in vetta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Primi anticipi del campionato di Serie A 2022/23 e prime sorprese. L'Inter vince soffrendo a Lecce, mentre il Milan scudettato va sotto in casa con l'Udinese ma poi si impone per 3-2. Per quello che riguarda la classifica dei marcatori, Ante Rebic si prende subito la vetta grazie alla doppietta rifilata ai friulani. Ricordiamo che Ciro Immobile è il campione in carica e non ha intenzione di lasciare lo scettro così facilmente. Ecco la classifica marcatori completa:

2 gol: A. Rebic (Milan).

1 gol: A. Lookman (Atalanta), R. Toli (Atalanta), D. Dumfries (Inter), J. Lukaku (Inter), A. Ceesay (Lecce), Theo Hernandez (Milan), Brahim Diaz (Milan), Dany Mota (Monza), Rodrigo Becao (Udinese), A. Masina (Udinese), A. Miranchuk (Torino), A. Sanabria (Torino)