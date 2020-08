Serie A, classifiche a confronto: nessuno bene come la Lazio che fa +19

Il campionato è finito. La Juventus si laurea campione d'Italia per la nona volta consecutiva. Inter, Atalanta e Lazio (salvo clamorose sorprese) si qualificano in Champions League. E allora, tirate le somme, si confronta la classifica di quest'anno con quella della passata stagione e ci si accorge che in Serie A nessuna squadra ha fatto bene come la Lazio. Che ha totalizzato ben 19 punti in più rispetto allo scorso campionato. Spiccano i risultati negativi di Napoli e Torino, rispettivamente - 17 e -23. Di seguito la classifica completa.

Juventus 83 (-7 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 38 giornate)

Inter 82 (+13)

Atalanta 78 (+9)

Lazio 78 (+19)

Roma 70 (+4)

Milan 66 (-2)

Napoli 62 (-17)

Sassuolo 51 (+8)

Hellas Verona 49 (in Serie B)

Fiorentina 49 (+8)

Parma 49 (+8)

Bologna 47 (+3)

Udinese 45 (+2)

Cagliari 45 (+4)

Sampdoria 42 (-11)

Torino 40 (-23)

Genoa 39 (+1)

Lecce 35 (in Serie B)

Brescia 25 (in Serie B)

SPAL 20 (-22)