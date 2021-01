Serie A, il programma completo della 19° giornata: si parte con Benevento-Torino

Sta per iniziare la diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. Il turno di campionato si aprirà questa sera con il match del Vigorito tra Benevento e Torino. I campani ospitano i granata che hanno bisogno di punti per uscite dalle zone pericolose della classifica. Quattro le partite in programma nella giornata di sabato: dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Roma ritrova lo Spezia. Poi il big match Milan-Atalanta, Udinese-Inter e Fiorentina-Crotone. Le altre cinque gare tutte di domenica. Nel lunch match, il Bologna va visita alla Juventus. Poi Hellas Verona-Napoli, Genoa-Cagliari, Lazio-Sassuolo e Parma-Sampdoria.

IL PROGRAMMA COMPLETO

venerdì 22/01

Benevento-Torino ore 20:45

sabato 23/01

Roma-Spezia ore 15

Milan-Atalanta ore 18

Udinese-Inter ore 18

Fiorentina-Crotone ore 20:45

Domenica 24/01

Juventus-Bologna ore 12:30

Hellas Verona-Napoli ore 15

Genoa-Cagliari ore 15

Lazio-Sassuolo ore 18

Parma-Sampdoria ore 20:45