Serie A, il programma di oggi: Milan, Inter e Roma in campo

Torna in campo la Serie A per la quarta giornata che coincide con il primo turno infrasettimanale: oggi scenderanno in campo Milan, Inter e Roma...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A è pronta a tornare in campo per la quarta giornata di questo campionato e lo farà nel suo primo turno infrasettimanale. Ad aprire le danze di questa giornata sarà la sfida delle 18.30 tra Sassuolo e Milan che scenderanno in campo al Mapei Stadium: entrambe reduci da una vittoria, i due club si giocheranno i primi tre punti di questa giornata. A rispondere o approfittare del risultato dei rossoneri saranno, in serata, i rivali neroazzurri dell'Inter che, dopo la sconfitta contro la Lazio, alle 20.45 se la vedranno contro la Cremonese, a caccia del primo punto in Serie A. In contemporanea a Inter-Cremonese, si giocherà anche nella Capitale, dove allo Stadio Olimpico la Roma di Mourinho se la vedrà con il Monza, club in assoluta difficoltà che è ancora fermo a zero punti in classifica.