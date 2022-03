Serie A, la spesa per gli agenti: Juve in testa, la posizione della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

La Federcalcio italiana ha pubblicato, in base all’art.8 sulla trasparenza, i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2021 in Serie A, nel dettaglio società per società. Nell'anno solare i club della massima serie hanno versato nelle tasche degli agenti ben 174 milioni di euro, 36 in più rispetto al 2020. Di seguito la classifica con le varie società. Sul podio Juventus, Inter e Roma. Lazio al dodicesimo posto.

Juventus – 28.914.175 euro

Inter – 27.512.882 euro

Roma – 25.962.250 euro

Milan – 12.567.884,67 euro

Atalanta – 8.353.775 euro

Fiorentina – 8.256.475 euro

Sampdoria – 7.227.645,10 euro

Napoli – 6.906.264,11 euro

Sassuolo – 6.817.361,37 euro

Udinese – 5.820.175,61 euro

Cagliari – 4.979.275 euro

Lazio – 4.716.477,29 euro

Genoa – 4.678.770 euro

Verona – 4.539.516,75 euro

Bologna – 3.961.288,80 euro

Empoli – 3.631.850 euro

Torino – 3.492.116 euro

Spezia – 2.391.278,14 euro

Venezia – 1.859.570,25 euro

Salernitana – 1.242.844,59 euro