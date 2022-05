Serie A, la TOP 11 di Opta: c'è un biancoceleste - FOTO

Cala il sipario anche sulla stagione 2021/2022 della Serie A. Nella serata di ieri sono arrivati anche gli ultimi verdetti che hanno visto la vittoria dello scudetto da parte del Milan e la retrocessione del Cagliari in Serie B insieme a Genoa e Venezia. A campionato finito anche Opta ha stilato la sua personale Top 11: Maignan in porta; Cuadrado, Bremer, Tomori, Hernandez in difesa; Fabian Ruiz, Brozovic, Calhanoglu a centrocampo e Leao, Immobile e Berardi in attacco.

XI - Qui la Top XI del campionato di Serie A 2021/22 basata sui dati Opta. Sublime.#SerieA #OptaTopXI pic.twitter.com/F4B62zjNaT — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 23, 2022