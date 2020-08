Serie A, la Top 11 di Who Scored: ci sono 3 calciatori della Lazio

Conclusa la stagione di Serie A più lunga della storia, il noto portale Who Scored ha stilato la Top 11 dei migliori calciatori per media voto. Il modulo scelto è il 4-4-2. Nella squadra sono presenti tre calciatori della Lazio, in tre ruoli diversi. In difesa c’è Francesco Acerbi con la media del 6,98. In mediana Luis Alberto con 7,55 e davanti non poteva mancare Ciro Immobile con una pazzesca media del 7,57. Tra gli altri giocatori in formazione ci sono Ilicic, Cristiano Ronaldo, Gomez e Berardi. Di seguito i migliori 11 secondo Who Scored.