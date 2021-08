Serie A, oggi tocca al secondo turno: le partite in programma

Serie A, finalmente sei tornata. Quante emozioni ci hanno regalato ieri sera le prime gare ufficiali di campionato. Nella giornata di ieri infatti è arrivato il successo dell'Inter sul Genoa, quello del Sassuolo sull'Hellas e infine le due vittorie, Lazio e Atalanta, su Empoli e Torino. Oggi però toccherà al secondo turno, infatti in contemporanea alle ore 18.30, questo pomeriggio andranno in scena le rispettive sfide: Bologna - Salernitana e Udinese - Juventus. A chiudere la serata infine, saranno i seguenti match, entrambi alle 20:45: Napoli - Venezia FC e Roma - Fiorentina. Chissà quale sarà l'esito finale, nel frattempo non resta che attendere il fischio d'inizio.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 1° GIORNATA:

Sab 21 agosto

ore 18:30 Inter-Genoa, Hellas Verona-Sassuolo

ore 20:45 Empoli-Lazio, Torino-Atalanta

Dom 22 agosto

ore 18:30 Udinese-Juventus, Bologna-Salernitana

ore 20:45 Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina

lun 23 agosto

ore 18:30 Cagliari-Spezia

ore 20:45 Sampdoria-Milan