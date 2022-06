Serie A, Pazzini: "Lazio e Roma devono dare di più"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il dado è tratto. Il calendario della Serie A 2022/2023 è stato stilato. Ora non rimane che attendere il 13 agosto quando la nuova stagione inizierà in maniera ufficiale. A dire la sua, ospite di Dazn, Giampaolo Pazzini: “La Fiorentina ha meritato di tornare in Europa anche se in Conference League. Sarà il campionato degli allenatori, sono tutti dei grandi mister e le società si concentrano anche su di loro. Mi aspetto di più dalla Roma e dalla Lazio”. Sui biancocelesti ha poi aggiunto: "Sarri ha sottolineato molto la differenza tra partite preparate in una settimana e quelle con vicino gare europee".