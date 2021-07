Serie A, programmazione tv prime due giornate: ecco dove vedere la Lazio

Oltre alle date e agli orari è stata comunicata dal sito ufficiale della Lega Serie A anche la programmazione televisiva delle prime due giornate di campionato. Ricordiamo che tutte le partite saranno trasmesse da DAZN, sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con SKY. Per quanto riguarda la Lazio, l'esordio a Empoli sarà trasmesso da DAZN e SKY, mentre la partita contro lo Spezia sarà trasmessa da DAZN. Di seguito il programma completo.

1° GIORNATA ANDATA

Sabato 21 agosto 2021 ore 18.30 Hellas Verona - Sassuolo DAZN

Sabato 21 agosto 2021ore 18.30 Inter - Genoa DAZN

Sabato 21 agosto 2021 ore 20.45 Empoli - Lazio DAZN/SKY

Sabato 21 agosto 2021 ore 20-45 Torino - Atalanta DAZN

Domenica 22 agosto 2021 ore 18.30 Bologna - Salernitana DAZN/SKY

Domenica 22 agosto 2021 ore 18.30 Udinese - Juventus DAZN

Domenica 22 agosto 2021 ore 20.45 Napoli - Venezia DAZN

Domenica 22 agosto 2021 ore 20.45 Roma - Fiorentina DAZN

Lunedì 23 agosto 2021 ore 18.30 Cagliari - Spezia DAZN

Lunedì 23 agosto 2021 ore 20.45 Sampdoria - Milan DAZN/SKY

2° GIORNATA ANDATA

Venerdì 27 agosto 2021 ore 18.30 Udinese - Venezia DAZN

Venerdì 27 agosto 2021 ore 20.45 Hellas Verona - Inter DAZN/SKY

Sabato 28 agosto 2021 ore 18.30 Atalanta - Bologna DAZN

Sabato 28 agosto 2021 ore 18.30 Lazio - Spezia DAZN

Sabato 28 agosto 2021 ore 20.45 Fiorentina - Torino DAZN/SKY

Sabato 28 agosto 2021 ore 20.45 Juventus - Empoli DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 18.30 Genoa - Napoli DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 18.30 Sassuolo - Sampdoria DAZN/SKY

Domenica 29 agosto 2021 ore 20.45 Milan - Cagliari DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 20.45 Salernitana - Roma DAZN