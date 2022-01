Serie A, Sconcerti: "È corretto continuare a giocare con i contagi da Covid?"

La variante Omicron del Covid sta toccando da vicino il calcio italiano con i contagi che continuano a moltiplicarsi. Al momento Serie B e Lega Pro sono ferme, mentre non ci sono indicazioni di questo tipo per la Serie A. A TMW Radio Mario Sconscerti ha fatto notare questa cosa: "Supercoppa non rinviata? Credo che sia stato molto riduttivo come è stato affrontato il problema. Se si può giocare, si gioca quando si deve. Se non si può giocare, si ferma tutto, perché nessuno si sta accorgendo che Serie B e C sono ferme per Covid, gli unici che giocano sono quelli della Serie A. La domanda non è tanto Juve-Inter di Supercoppa ma perché si gioca la Serie A e non giochino gli altri e se è corretto giocare".