Serie A, stadi vuoti tutta la stagione? Ecco la classifica dei club più colpiti

Il calcio sta per ripartire, ma lo farà senza pubblico. Uno degli elementi chiave dello sport più bello del mondo, verrà inesorabilmente a mancare. Si lavora per cercare di aprire di nuovo, con parsimonia, le porte degli impianti. Ma quale sarebbe il danno economico per i club di Serie A, se i supporter non potessero entrare fino al termine del campionato? La risposta è semplice: si prospetta un impatto devastante. Basti considerare che, per la massima serie, sono circa 350.000 i possessori di tessera stagionale. La perdita, nel complesso, ammonterebbe a circa 100 milioni di euro. A pagarne dazio è soprattutto la Juventus, che potrebbe veder sfumare una cifra compresa tra i 15 e i 25 milioni di euro. Subito dopo ci sono le milanesi: 10-18 milioni di euro per l'Inter, 10 per il Milan. La Lazio avrebbe un buco di 2-3 milioni di euro. Questa la proiezioni per ogni squadra:

ATALANTA - 4-5 milioni

BOLOGNA - 1-2 milioni

BRESCIA - 1-2 milioni

CAGLIARI - 1-2 milioni

FIORENTINA - 1-3 milioni

GENOA - 1-2 milioni

INTER - 10-18 milioni

JUVENTUS - 15-25 milioni

LAZIO - 2-3 milioni

LECCE - 1-2 milioni

MILAN - 8-12 milioni

NAPOLI- 5-6 milioni

PARMA - 1-2 milioni

ROMA - 4-8 milioni

SAMPDORIA - 1-2 milioni

SASSUOLO - 0,7-1 milioni

SPAL - 1-2 milioni

TORINO - 1-3 milioni

UDINESE - 1-3 milioni

VERONA - 1-2 milioni