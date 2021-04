Serie A, Varriale: “Vittorie più sofferte del previsto per Lazio, Napoli e Atalanta”

Enrico Varriale, giornalista di Rai Sport, ha commentato sul suo profilo Twitter la ventinovesima giornata di Serie A. Un turno che ha visto trionfare Lazio, Napoli, Atalanta e Inter. Passi falsi in zona Champions invece per Roma, Juventus e Milan. Queste le sue parole sulle gare delle 15: "Vittorie importanti ma più sofferte del previsto per Napoli, Atalanta e Lazio. Solo la Roma non fa bottino pieno in zona Champions".