Social / Arriva Facebook 2.0: dalla dark mode ai video a tutto schermo

Facebook 2.0 sta arrivando. Una nuova versione che manderà in pensione quella che ormai ci fa compagnia da oltre un decennio. Tante le novità introdotte per cercare di stare al passo con altre piattaforme social, alcune in possesso dello stesso Facebook. In una nota la compagnia spiega che sarà un'esperienza tutta nuova: "Abbiamo fatto qualche ricerca sul campo, parlando con gli utenti per comprendere come migliorare l'esperienza web, e oggi siamo felici di presentarvi il nuovo sito, un nuovo punto di partenza per i prossimi anni di Facebook.com". Il nuovo Facebook avrà all'interno una dark mode per mandare in pensione il vecchio blu. Il layout sarà completamente nuovo e sarà possibile ingrandire foto e video a tutto schermo. I testi saranno più grandi e la navigazione sarà semplificata grazie a una home decisamente più veloce e allo spostamento fra le pagine dal caricamento quasi inesistente. Cambierà anche la creazione e la gestione di eventi, pagine, gruppi e inserzioni: attese linee guida per i professionisti del Business Manager.