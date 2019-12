Spagna, cori contro Zozulya: sospesa Rayo Vallecano - Albacete

Per la prima volta nella storia una partita di calcio spagnola è finita in anticipo per cori discriminatori da parte dei tifosi. La decisione è stata presa ieri dall'arbitro di Rayo Vallecano - Albacete, giocata all'Estadio de Vallecas e valida per la seconda divisione. Il destinatario dei cori è stato l'ucraino Roman Zozulya, a cui i tifosi di casa hanno urlato: "Sei un fottuto nazista". Inizialmente il direttore di gara aveva deciso di lanciare un avvertimento ai tifosi attraverso lo speaker, ma poi rientrati negli spogliatoi per l'intervallo, i calciatori dell'Albacete non sono voluti tornare in campo. I supporters in seguito hanno provato a rimediare: "Era uno scherzo, Zozulya era uno scherzo". Ormai era troppo tardi, la partita è stata sospesa.