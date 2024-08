Supercoppa Europea, Real Madrid-Atalanta: quando e dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La vincente della Champions League contro la vincente dell'Europa League. Manca sempre meno alla finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta, in programma mercoledì 14 agosto alle ore 21 presso lo Stadio Nazionale di Varsavia. Sarà la sfida tra Ancelotti da una parte e Gasperini dall'altra, sarà la prima gara ufficiale per Mbappé con i Blancos, mentre la Dea dovrà fare a meno di Scamacca e alle prese con il caso Koopmeiners. Il big match potrà essere seguito su Sky. I canali dedicati a questo evento sono i seguenti: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Ovviamente gli abbonati potranno ricorrere a SkyGo e Now per seguire la gara in streaming.