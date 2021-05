Superlega: "Nessuna possibilità di esclusione delle squadre dalle competizioni europee"

Il progetto della Superlega sembra essere nato e finito nel giro di 48 ore ma le conseguenze di quanto accaduto sicuramente ci saranno per le squadre che hanno aderito al nuovo format della competizione. Nella giornata di ieri sono circolate alcune indiscrezioni secondo le quali Real Madrid, Barcellona, Juve, Milan e Inter potrebbero essere escluse da Champions ed Europa League per due anni.

Impossibile, almeno secondo quanto riportato da fonti vicine alla Superlega in una nota ufficiale: "Non c'è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee, c'è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente. Le persone nei comitati disciplinari Uefa sono giudici e avvocati che sarebbero soggetti a sanzioni severe, responsabilità civile e forse anche responsabilità penale se ignorassero un ordine del tribunale. Anche in Svizzera, che è vincolata da un trattato a rispettare un ordine del tribunale di Madrid".

