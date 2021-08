Tokyo 2020, Paltrinieri strepitoso: bronzo nella 10km

Ancora una medaglia per l'Italia che con Gregorio Paltrinieri vince il bronzo nella 10 km in acque libere. Una vera impresa per il nuotatore che si è presentato a Tokyo debilitato da una mononucleosi accusata a fine giugno. Dopo l'argento negli 800 stile libero in vasca, l'azzurro si è ripetuto in mare aperto conquistando una preziosissima medaglia di bronzo. Oro al tedesco Wellbrock, mentre l'argento è andato all'ungherese Rasovszky.

