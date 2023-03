Tommaso Paradiso: "Ringrazio che Sarri sia l'allenatore della Lazio. Roma? Fanno i sold out..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è ancora grande euforia, e non potrebbe essere altrimenti, per la vittoria della Lazio nel derby della Capitale. L'1-0 firmato Zaccagni ha steso la Roma regalando alla squadra di Sarri non solo il successo sui giallorossi ma anche il secondo posto in classifica. Sul tema ha detto la sua anche il cantante, e noto tifoso biancoceleste, Tommaso Paradiso ai microfoni di Radiosei: “Che derby è stato? Uno di quelli in cui ho vissuto peggio il pre partita. Arrivavamo dalla discussione interna sull’eliminazione dalla Coppa, dalle dichiarazioni di Mourinho che aveva caricato tanto il loro ambiente… è vero che avevamo due risultati su tre, ma onestamente lo volevo vincere. Ora ci stiamo godendo fantastici giorni carichi di adrenalina e godimento con la sosta della Nazionale.

Non mi sarei aspettato un derby dominato così. Praticamente attacco contro difesa. Ringrazio ogni giorno in cui mi alzo che l’allenatore della Lazio sia Sarri e gli mando sempre un messaggio dopo la partita e lui carinamente mi risponde sempre. Il gioco della Lazio è fantastico. Mi rendo conto sia dispendioso e che avere una rosa corta ovviamente pesa se giochi in questo modo.

Vedere partite come quelle contro Roma, Napoli, Milan, Atalanta… io provo un piacere estetico a vedere la Lazio e non dimentichiamo che siamo secondi in classifica. Mi riempie di grazia vedere questa squadra, era tanto che non godevo così.

Dall’altra parte bisogna pensare che fanno sold out ogni partita per vedere la palla da rugby buttata avanti a casaccio. La nostra Lazio invece gioca a calcio”.